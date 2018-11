Νέα επίθεση Τραμπ στον Μακρόν για τον ευρωπαϊκό στρατό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν πρότεινε την περασμένη εβδομάδα Τη δημιουργία ενός «αληθινού ευρωπαϊκού στρατού» για την προστασία της Γηραιάς Ηπείρου πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε προσβλητική την πρόταση Μακρόν, να συγκροτήσει η Ευρώπη τον δικό της στρατό για να προστατευθεί από ενδεχόμενους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών και με σειρά tweets του επιτέθηκε ειρωνευόμενος τον Γάλλο πρόεδρο.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!