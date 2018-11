Εγγραφα του Facebook έχει στα χέρια του το βρετανικό κοινοβούλιο

Εσωτερικά έγγραφα του Facebook έχουν κρατηθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο σε μία κίνηση που δίνει τον τόνο όσον αφορά την ακρόαση που θα γίνει αυτή την εβδομάδα.

Ο Damian Collins, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού χρησιμοποίησε μία σπάνια κοινοβουλευτική εξουσία για να υποχρεώσει τον Ted Kramer, τον ιδρυτή της εφαρμογής Six4Three, να παραδώσει τα έγγραφα κατά τη διάρκεια επιχειρηματικού ταξιδιού στο Λονδίνο, σύμφωνα με τον Observer.

The @CommonsCMS has received the documents it ordered from Six4Three relating to Facebook. I have reviewed them and the committee will discuss how we will proceed early next week. Under UK law & parliamentary privilege we can publish papers if we choose to as part of our inquiry