Τραμπ προς Μακρόν: Η ιδέα ευρωπαϊκού στρατού δεν λειτούργησε καλά

«Η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Στρατού δεν λειτούργησε πάρα πολύ καλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή στον Δεύτερο. Αλλά οι ΗΠΑ ήταν εκεί για εσάς και πάντα θα είναι. Το μόνο που ζητάμε είναι να πληρώσετε το δίκαιο μερίδιό σας στο ΝΑΤΟ. Η Γερμανία καταβάλλει 1% ενώ οι ΗΠΑ πληρώνουν 4,3% ενός πολύ μεγαλύτερου ΑΕΠ - για να προστατεύσουν την Ευρώπη. Δικαιοσύνη!» ανέφερε χαρακτηριστικά στο tweet του ο Τραμπ.

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP - to protect Europe. Fairness!