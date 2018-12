Ο Γιούνκερ «εκπλήσσεται» που δεν ψηφίστηκε η συμφωνία του Brexit

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να δώσει στη Μεγάλη Βρετανία περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμφωνία του Brexit, αλλά δεν θα κάνει νέα διαπραγμάτευση της συμφωνίας ή του πρωτοκόλλου για τα ιρλανδικά σύνορα, σημείωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, ο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε «έκπληκτος» που η Βρετανίδα Πρωθυπουργός δεν κατάφερε να περάσει το πακέτο που συμφώνησε με την ΕΕ τον περασμένο μήνα στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, σημειώνει επίσης ότι θα συναντηθεί με την Τερέζα Μέι το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

«Παραμένω πεπεισμένος ότι η συμφωνία του Brexit που έχουμε είναι η καλύτερη -και η μόνη- δυνατή», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση, αλλά είναι πιθανές περαιτέρω διευκρινίσεις».

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible.