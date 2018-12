Αστυνομικοί συνέλαβαν άνδρα έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο

H βρετανική αστυνομία κινήθηκε κατά ενός άνδρα έξω από το κοινοβούλιο, την Τρίτη, σύμφωνα με φωτογράφο του Reuters.

Τον άνδρα έριξαν στο έδαφος ένοπλοι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν ενώ ένας από αυτούς φαίνεται να τον σημαδεύει με όπλο στο κεφάλι. Σύμφωνα με τη Daily Telegraph, χρησιμοποιήθηκε taser εναντίον του.

Police detain a man inside the grounds of UK parliament - @PBANicholls on the scene for @reuterspictures pic.twitter.com/3876YqtZyh