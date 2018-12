Γαλλία: Πυροβολισμοί στο Στρασβούργο με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν απόψε στο κέντρο του Στρασβούργου, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης διαφεύγει αλλά φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί. Μια πηγή της εισαγγελίας ανέφερε ότι ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές για εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό της η τοπική εφημερίδα DNA (Dernieres nouvelles d' Alsace) ο ένοπλος άνοιξε πυρ στην οδό Γκραντ Αρκάντ. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς την Γκραντ Ρι, όπου συνέχισε να πυροβολεί, μεταδίδει το ΑΠΕ. Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετά τους πυροβολισμούς. Παρακαλούμε όλους να μείνουν στα σπίτια τους αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση", ανέφερε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Αλέν Φοντανέλ.

Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν επίσης όσους βρίσκονταν στο κτίριο να παραμείνουν εκεί και να μην βγουν έξω. "Πυροβολισμοί στο κέντρο του Στρασβούργου. Οι αρχές κάλεσαν επίσης μέσω του Twitter τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς φήμες, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

Μάρτυρες έκαναν λόγο για"πολλούς πυροβολισμούς" σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα DNA. Ένας από τους μάρτυρες, κάτοικος της οδού Αρκάντ, είπε ότι είδε δύο ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος. "Αιμορραγούσαν, φαίνονταν τραυματισμένοι. Άλλοι άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν. Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, επειδή ο κόσμος κυκλοφορούσε ακόμη στον δρόμο. Στη συνέχεια η περιοχή αποκλειστήκε, έφτασαν τα ασθενοφόρα και απομάκρυναν τα θύματα", είπε.

Ο Αλέν Λαφόν, που ζει στην οδό Ορφέβρ, στο κέντρο του Στρασβούργου, είπε ότι άκουσε πέντε πυροβολισμούς. Όταν κοίταξε από το παράθυρο του σπιτιού του "αρχικά δεν είδα τίποτα", είπε. "Μετά, είδα έναν άνθρωπο πεσμένο μπροστά στο κοσμηματοπωλείο Schmidt-Lutz. Στην απέναντι πλευρά ήταν άλλοι δύο άνθρωποι, ξαπλωμένοι κάτω. Είδα και τον γιατρό μου, τον Δρ. Φιλίπ Βαλί, να τους δίνει τις πρώτες βοήθειες", είπε ο μάρτυρας.

Στην πόλη βρίσκεται και ο ευρωβουλευτήτς της ΝΔ, Γ. Κύρτσος ο οποίος μέσω twitter αναφέρεται στο περιστατικό. Σε εστιατόριο κοντά στο σημείο του συμβάντος, βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ομολόγους του που επικοινώνησαν μαζί του, είναι καλά στην υγεία του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημερώνεται διαρκώς για τα γεγονότα στο Στρασβούργο και στέλνει στην πόλη τον υπουργό Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα των πυροβολισμών στο Στρασβούργο, τους οποίους καταδικάζω απόλυτα», αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Το Στρασβούργο είναι εξ ορισμού η πόλη σύμβολο της ευρωπαϊκής ειρήνης και της δημοκρατίας. Των αξιών που υπερασπιζόμαστε πάντα. Η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας», καταλήγει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

