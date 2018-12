Apple: Επενδύει 1 δισ. δολάρια σε νέα δομή στο Τέξας

Επένδυση ύψους $1 δισ. σε νέα δομή στο Οστιν του Τέξας ανακοίνωσε η Apple. Όπως μεταδίδει το CNBC, θα έχει 5.000 εργαζόμενους, με δυνατότητα για συνολικά 15.000.

Η νέα δομή θα βρίσκεται κοντά στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της τεχνολογικής εταιρείας στην περιοχή, ενώ θα φιλοξενεί ένα εύρος εργασιών όπως οικονομικά, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και μηχανικούς.

Σύμφωνα με την Apple, η επέκταση θα κάνει την εταιρεία τη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση στο Οστιν.

«Η Apple είναι περήφανη που φέρνει νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και εμβαθύνει τη συνεργασία της, η οποία κρατάει εδώ και 25 χρόνια, με την πόλη και τους ανθρώπους του Οστιν», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τιμ Κουκ.

Η εταιρεία προγραμματίζει να επενδύσει $10 δισ. σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 4,5 δισ. φέτος και του χρόνου.

Κατά καιρούς, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί στην εταιρεία, καθώς πολλές συσκευές της κατασκευάζονται στο εξωτερικό και μάλιστα στην Κίνα. Τον Σεπτέμβριο, προειδοποίησε την Apple ότι θα έρθει αντιμέτωπη με ακόμη περισσότερους δασμούς, παροτρύνοντάς την «να φέρει τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να είναι στην Κίνα».

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA