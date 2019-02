Τραμπ: Ο Dow θα ήταν 10.000 μονάδες κάτω αν είχε κερδίσει η Χίλαρι

Την πορεία της Wall Street σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, υποστηρίζοντας πως αν δεν είχε κερδίσει αυτός τις εκλογές το 2016 η εικόνα θα ήταν πολλή διαφορετική.

«Αν το κόμμα της αντιπολίτευσης (όχι τα μέσα ενημέρωσης) είχε κερδίσει τις εκλογές, η χρηματιστηριακή αγορά θα ήταν κάτω τουλάχιστον 10.000 μονάδες ως τώρα. Εμείς πηγαίνουμε προς τα πάνω, πάνω, πάνω!» έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Had the opposition party (no, not the Media) won the election, the Stock Market would be down at least 10,000 points by now. We are heading up, up, up!