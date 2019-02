Η SEC προσφεύγει κατά του Μασκ για παραβίαση συμφωνίας τους

Υποχωρεί η μετοχή της Tesla (-3,6%, ενώ νωρίτερα έχανε μέχρι και 5%) στο afterhours trading, καθώς η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ζήτησε από δικαστή να καταθέσει πρόταση καταφρόνησης της δικαστικής αρχής, για παραβίαση της συμφωνίας τους.

Η SEC επικαλέστηκε ένα «ανακριβές» tweet του CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας, που ανήρτησε στις 19 Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσε πρώτο το Bloomberg και αναμεταδίδει το CNBC.

Εκείνη τη μέρα ο Ελον Μασκ τουίταρε προβλέψεις για τα ετήσια νούμερα παραγωγής της εταιρείας. Όπως έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος, η Tesla θα προχωρήσει στην παραγωγή 500.000 φέτος.

Αργότερα ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «ήθελε να πει» πως ο ετήσιος ρυθμός παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας στα τέλη του 2019 θα μπορούσε να είναι περίπου 500.000 οχήματα ή ρυθμός παραγωγής 10.000 αυτοκινήτων την εβδομάδα. Οι συνολικές παραγγελίες για τη χρονιά εκτιμώνται ακόμη στις 400.000, σημείωσε ο Μασκ.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

«Ο Μασκ δεν ζήτησε ή δεν έλαβε προ-έγκριση πριν από τη δημοσίευση αυτού του tweet, το οποίο ήταν ανακριβές και διαδόθηκε σε περισσότερους από 24 εκατ. ανθρώπους», υπογράμμισε η SEC στην αίτηση της προς το δικαστήριο.

Πριν από κάποιους μήνες, η SEC είχε προχωρήσει σε διακανονισμό με τον Μασκ και την Tesla, όσον αφορά το tweet του πρώτου το περασμένο καλοκαίρι, στο οποίο ανέφερε ότι θα βγάλει την εταιρεία από το Χρηματιστήριο και τη δήλωση του ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.

Ο Μασκ είχε γράψει τότε ότι εξετάζει να βγάλει την Tesla από τη Wall Street καταβάλλοντας 420 δολάρια για κάθε μετοχή. Υπό τη συμφωνία με τη SEC, και ο Μασκ και η εταιρεία του έλαβαν τότε $20 εκατ. πρόστιμο, καθώς η πρώτη είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του 47χρονου, κατηγορώντας τον για απάτη, μετά από σειρά «ψευδών ή παραπλανητικών» μηνυμάτων στο Twitter για έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο και εύρεση χρηματοδότησης.

Μέρος του διακανονισμού επίσης ήταν ότι ο Μασκ θα λαμβάνει προέγκριση για τα μελλοντικά μηνύματά του στο Twitter, όπως σημειώνει το CNBC. Και ενώ η SEC απηύθυνε ερωτήματα προς την εταιρεία, χρειάστηκαν δύο μέρες για να λάβει απάντηση.

Λίγο αργότερα, ο Μασκ απάντησε μέσω Twitter, ότι «η SEC δεν διάβασε τα αποτελέσματα της εταιρείας, όπου ξεκάθαρα αναφέρεται παραγωγή 350-500.000. Πόσο ντροπιαστικό…». Συνεπώς κατά τον ίδιο, δεν χρειαζόταν προέγκριση για να γράψει κάτι, που αναφέρεται στα αποτελέσματα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Read the transcripts from Q4 earnings. He said it there pic.twitter.com/Q6kw5oZBdM