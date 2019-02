Τραμπ: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη Β. Κορέα οικονομική δύναμη

«Όλες ψευδείς οι αναφορές (εικασίες) σχετικά με τις προθέσεις μου όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κι εγώ θα προσπαθήσουμε πολύ σκληρά να δοθεί μία λύση όσον αφορά την αποπυρηνικοποίηση και στη συνέχεια να κάνουμε τη Βόρεια Κορέα οικονομική δύναμη. Πιστεύω ότι η Κίνα, η Ρωσία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα βοηθήσουν πολύ!», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συναντάει σήμερα τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, για δεύτερη φορά φέτος.

All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful!