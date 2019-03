«Διορθώσεις» από το BBC στο άρθρο για τη «μακεδονική μειονότητα»

Tην επιστολή του Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο Δημήτρη Καραμήτσου-Τζιρά για το δημοσίευμά του περί σλαβομακεδονικης μειονότητας, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στη χώρα μας, δημοσίευσε την Παρασκευή το BBC.

Πλέον, όπως μεταδίδει ο Σκάι, το βρετανικό δίκτυο σημειώνει στο τέλος του επίμαχου άρθρου με διευκρίνισή του, ότι έχει τονιστεί με περισσότερες πληροφορίες η ελληνική θέση, και ότι έχει αφαιρεθεί "κάποιο λάθος" που αφορούσε την αλλαγή του συντάγματος της γείτονος.

"Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει επισήμως μόνο μία μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ιστορικά, έχει θεωρήσει τους Σλαβομακεδόνες ως γλωσσική και όχι εθνική ομάδα, αναφέροντας τους ως σλαβόφωνους Έλληνες ή δίγλωσσους Έλληνες, (ενώ η συμφωνία για το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας απαιτεί συνταγματικές αλλαγές από τη χώρα για να αφαιρέσουν τις αναφορές σε μειονότητα στην Ελλάδα)".

Παράλληλα, έχει αλλάξει και η εισαγωγή με bold γραμματοσειρά. Γράφει πλέον "There are some who argue this is the first step towards recognising..." (υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα αναγνώρισης [μειονότητας] ενώ πριν έγραφε "Greece has implicitly recognised..." (Η Ελλάδα εμμέσως αναγνώρισε). Ομοίως έχει συμπεριληφθεί η φράση "as some argue" (όπως κάποιοι υποστηρίζουν) στη δεύτερη παράγραφο από το τέλος που αναφέρεται πάλι στην αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας.

"H συμφωνία των Πρεσπών αναφέρει ότι η εθνικότητα του λαού της Βόρειας Μακεδονίας είναι 'Μακεδόνας/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας - κάτι που, όπως σημειώνει εμφατικά η ελληνική κυβέρνηση, δεν κάνει καμία αναφορά για μια μακεδονική εθνότητα" σημειώνει χαρακτηριστικά το BBC.

Ενδεχόμενο ζήτημα «ελληνικών υποχρεώσεων», αλλά ελληνική «εσωτερική υπόθεση και θέμα ελληνικής συζήτησης», χαρακτήρισε ο Νίκολα Ντιμιτρόφ, σε αποκλειστική συνέντευξή του στoν ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, το δημοσίευμα του BBC για υποτιθέμενη ύπαρξη «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο Νίκολα Ντιμιτρόφ ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη συμφωνία των Πρεσπών εάν έρθει ξανά στην εξουσία μια κυβέρνηση τύπου Γκρούεφσκι, αλλά και πάλι απέφυγε να πάρει θέση.