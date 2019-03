Ολλανδία: Συνελήφθη ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουτρέχτη

Συνελήφθη ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουτρέχτη, Γκοκμέν Τάνις (Gökmen Tanış) ο οποίας άνοιξε πυρ σε τραμ σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους εννιά, μεταδίδει το NOS News.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ο δράστης πυροβόλησε συγγενή του για «οικογενειακούς λόγους» και στη συνέχεια πυροβόλησε άλλους που έσπευσαν να βοηθήσουν.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k