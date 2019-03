Τουσκ: «Ναι» υπό προϋποθέσεις σε παράταση του Brexit

Μια σύντομη παράταση της διορίας του Brexit είναι εφικτή, τόνισε την Τετάρτη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, λέγοντας πως συζήτησε με την Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι την πρόταση της για παράταση του Άρθρου 50 ως τις 30 Ιουνίου.

Ο κ. Τουσκ τόνισε ωστόσο πως οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη καθυστέρηση του Brexit πρέπει να έχει τη στήριξη του βρετανικού κοινοβουλίου, το οποίο θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας αποχώρησης στην οποία κατέληξε η κα. Μέι με τις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία της κα. Μέι έχει απορριφθεί ήδη δύο φορές από το κοινοβούλιο. Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία για τρίτη φορά, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μέκροου, είχε «μπλοκάρει» τη διαδικασία.

Ο κ. Τουσκ υπογράμμισε πάντως πως παραμένουν ακόμα ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια που θα έχει η παράταση. «Η πρόταση της πρωθυπουργού Μέι για την 30η Ιουνίου, η οποία έχει τα πλεονεκτήματα της, δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα νομικής και πολιτικής φύσης» επισήμανε.

Παράλληλα, υποστήριξε πως δεν χρειάζεται έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να εγκριθεί η μετάθεση της διορίας για το Brexit, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας γραπτής διαδικασίας.

