Συρία: Θα ανακτήσουμε τα υψίπεδα του Γκολάν «με όλα τα διαθέσιμα μέσα»

Η κυβέρνηση της Συρίας καταδίκασε σήμερα την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως ήρθε η ώρα να αναγνωριστεί η Ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα Γκολάν, τονίζοντας πως η Συρία είναι αποφασισμένη να ανακτήσει την περιοχή «με όλα τα διαθέσιμα μέσα», μεταδίδει το Reuters.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας ανέφερε πως η ανακοίνωση δείχνει «την τυφλή μεροληψία των ΗΠΑ» προς το Ισραήλ. Η ανακοίνωση δεν αλλάζει «την πραγματικότητα πως τα Γκολάν θα παραμείνουν Συριακά και Αραβικά».

«Το Συριακό έθνος είναι πιο αποφασισμένο να απελευθερώσει αυτό το πολύτιμο κομμάτι Συριακής εθνικής γης με όλα τα διαθέσιμα μέσα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Χθες, ο Τραμπ έγραψε πως μετά από 52 χρόνια έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσουν πλήρως οι ΗΠΑ την κυριαρχία του Ισραήλ στα Υψώματα του Γκολάν.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!