Τουσκ: Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε μακρά καθυστέρηση του Brexit

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ανοιχτό σε μακρά καθυστέρηση του Brexit, σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Τετάρτη.

Ο Ντόναλντ Τουσκ είπε στους ευρωβουλευτές ότι δεν πρέπει να αγνοούν τους Βρετανούς που θέλουν η πατρίδα τους να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Δεν μπορείς να προδώσεις τα έξι εκατομμύρια ανθρώπους που υπέγραψαν την αίτηση για την ανάκληση του Αρθρου 50, το ένα εκατομμύριο που έκανε πορεία ή την αυξανόμενη πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση», είπε ο Τουσκ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, αμέσως μετά την ομιλία του, ανέφερε:

«Κάνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρέπει να είναι έτοιμο για μακρά παράταση, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να εξετάσει ξανά τη στρατηγική του. Εξι εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν την αίτηση, ένα εκατομμύριο έκανε πορεία. Μπορεί να μη νιώθουν ότι εκπροσωπούνται επαρκώς από το βρετανικό κοινοβούλιο και πρέπει να νιώσουν ότι εκπροσωπούνται από εσάς. Επειδή είναι Ευρωπαίοι».

Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, είπε στους βουλευτές την Τετάρτη ότι θα μπορούσε να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, όσον αφορά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, εάν αυτοί στηρίξουν τη συμφωνία της αυτή την εβδομάδα.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times, η δήλωσή της αφήνει να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσει να περάσει το ντιλ που έκλεισε η ίδια με την ΕΕ για το «διαζύγιο» αυτή την εβδομάδα.

Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα φέρει τη συμφωνία με την ΕΕ στο βρετανικό κοινοβούλιο – στο οποίο δεν έχει λάβει έγκριση δύο φορές – εάν πιστεύει ότι θα είναι επιτυχής.

Όπως θυμίζει το Reuters, η ΕΕ συμφώνησε να καθυστερήσει το Brexit Μέχρι τις 22 Μαΐου, εάν η βρετανική βουλή εγκρίνει τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα.

Σύμβουλοι της Βρετανίδας πρωθυπουργού συζητούν ένα χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή της αλλά θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ανακοίνωση της πρόθεσής της να παραιτηθεί έως μετά την τρίτη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο επί του σχεδίου της για το Brexit, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Αυτό θα απέτρεπε την ανάρμοστη εντύπωση ότι κάποιοι βουλευτές των Τόρις, για παράδειγμα ο Μπόρις (Τζόνσον), στηρίζουν τη συμφωνία με ευτελή κίνητρα», ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης των FT Τζορτζ Πάρκερ στο Twitter.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση ότι η Μέι θα ανακοινώσει την αποχώρησή της, όταν ή εάν οι ευρωσκεπτικιστές βουλευτές στο Συντηρητικό της κόμμα στηρίξουν τη συμφωνία της και αυτή περάσει από το κοινοβούλιο.

2) However, there would be an understanding she would announce her departure when/if the ERG deliver the votes and get the deal over the line. Because there is "not much trust", ERG would reserve right to vote down Withdrawal Agreement bill at 2nd reading, if she reneges