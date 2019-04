Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα αξίας $11 δισ.

Στο θέμα της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη βιομηχανία αεροσκαφών, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την επιβολή πρόσθετων φόρων σε προϊόντα της ΕΕ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, στο θέμα του εμπορίου.

«Αυτό θα σταματήσει!» υπογραμμίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!