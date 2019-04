Brexit: Η Ε.Ε. δίνει παράταση και ζητά... συνεργασία από Λονδίνο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο να δεσμευτεί ότι θα επιδείξει «ειλικρινή συνεργασία» και δεν θα διαταράξει τη λειτουργία των θεσμών της Ε.Ε. με αντάλλαγμα μια μακρά παράταση των διαπραγματεύσεων του Brexit, σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχουν δει οι Financial Times.

To προσχέδιο του ανακοινωθέντος δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για την παράταση του Brexit, η οποία θα πρέπει να οριστοκοποιηθεί από τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες σε συνέδριο στις Βρυξέλλες αύριο.

«Ως απάντηση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί σε παράταση η οποία θα επιτρέψει την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης. Μια τέτοια παράταση θα πρέπει να κρατήσει μόνο όσο είναι αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις [ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ]» σημειώνεται στο προσχέδιο.

«Αν η Συμφωνία Αποχώρησης επικυρωθεί και από τα δύο κόμματα πριν από την ημερομηνία αυτή, η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα» επισημαίνεται.

Όπως μεταδίδουν οι F.T., oι ηγέτες θα αναφέρουν στο ανακοινωθέν ότι η παράταση δεν «θα επιτραπεί να υπονομεύσει την ομαλή λειτουργία των θεσμών της Ένωσης» και θα απαιτήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο να διενεργήσει ευρωεκλογές τον ερχόμενο μήνα.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει την δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να λειτουργήσει με εποικοδομητικό και υπεύθυνο τρόπο σε όλη αυτή τη μοναδική περίοδο σύμφωνα με το καθήκον της ειλικρινούς συνεργασίας και αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τηρήσει αυτή τη δέσμευση της Συνθήκης με τρόπο που αντανακλά την κατάσταση του ως υπό αποχώρηση κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να διευκολύνει την επίτευξη των εργασιών της Ένωσης και να απέχει από οποιοδήποτε μέτρο το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, αν κριθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αθέτησε αυτή τη δέσμευση τότε μπορεί η παράταση να διακοπεί στις 1 Ιουνίου.

Με μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ υποδέχθηκε θετικά τις νεότερες εξελίξεις. «Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να δώσεις χρόνο στον χρόνο» σχολίασε χαρακτηριστικά.

There are times when you need to give time time.

My letter to EU leaders ahead of tomorrow’s #EUCO: https://t.co/bAsz4Qx36s#Brexit