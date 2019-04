Εκκληση Τραμπ σε ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Σαουδική Αραβία και άλλα μέλη του ΟΠΕΚ μπορούν να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε πτώση στις προμήθειες ιρανικού αργού, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να καταργήσουν τις εξαιρέσεις στις κυρώσεις στο Ιράν.

«Η Σαουδική Αραβία και άλλοι στον ΟΠΕΚ μπορούν να αντισταθμίσουν και με το παραπάνω τη διαφορά στις πετρελαϊκές ροές τώρα που ισχύουν πλήρως οι κυρώσεις μας στο Ιράν» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act?