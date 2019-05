Τραμπ: Απαιτεί εμπορική συμφωνία με την Κίνα «τώρα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από την Κίνα να κλείσει μια διμερή συμφωνία για το εμπόριο με την κυβέρνησή του «τώρα», διαμηνύοντας στο Πεκίνο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ χειρότερη» κατάσταση εάν η διαπραγμάτευση συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας που προεξοφλεί ότι θα εξασφαλίσει στον Λευκό Οίκο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εν μέσω του εμπορικού πολέμου στον οποίο αναμετρώνται η Ουάσινγκτον με το Πεκίνο, κινεζικά προϊόντα αξίας 250 δισεκατομμυρίων και πλέον που εξάγονται στις ΗΠΑ υφίστανται τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι αυξήθηκαν από το 10% στο 25% προχθές Παρασκευή για προϊόντα αξίας 200 δισεκ. δολαρίων.

Την ίδια ημέρα ο Τραμπ διέταξε την κυβέρνησή του να κινήσει τη διαδικασία για την επιβολή βαρύτερων τελωνειακών δασμών στα εναπομείναντα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, αξίας περίπου 300 δισεκ. δολαρίων ακόμη.

Αν αποφασιστεί, η αύξηση των δασμών θα χρειαστεί πιθανόν αρκετούς μήνες για να τεθεί σε εφαρμογή, όμως η κίνηση επιτρέπει στον Ρεπουμπλικάνο να σφίξει κι άλλο τη θηλιά στην Κίνα, εν μέσω των δύσκολων διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Θεωρώ πως η Κίνα αισθάνθηκε ότι ηττήθηκε τόσο άσχημα στην πρόσφατη διαπραγμάτευση, που μπορεί κάλλιστα να περιμένει ως τις επόμενες εκλογές, το 2020, για να δει μήπως μπορεί να φανεί τυχερή και να κερδίσει κάποιος Δημοκρατικός -- περίπτωση στην οποία θα συνεχίσει να κλέβει από τις ΗΠΑ πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Το μόνο πρόβλημα είναι πως ξέρει ότι θα κερδίσω (έχω τους καλύτερους αριθμούς για την οικονομία και την απασχόληση στην ιστορία των ΗΠΑ, και πολλά περισσότερα) κι η συμφωνία θα γίνει πολύ χειρότερη γι' αυτήν αν πρέπει να τη διαπραγματευθούμε στη δεύτερη θητεία μου. Θα ήταν σοφό από μέρους της να ενεργήσει τώρα, αλλά [στο μεταξύ] λατρεύω να εισπράττω μεγάλους δασμούς», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας τις λέξεις «μεγάλους δασμούς» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως το συνηθίζει.

