Τραμπ: Είμαστε ακριβώς εκεί που θέλουμε με την Κίνα

«Eίμαστε εκεί ακριβώς που θέλουμε να είμαστε με την Κίνα. Θυμηθείτε, έσπασαν τη συμφωνία μας, προσπάθησαν να επαναδιαπραγματευθούν. Θα λαμβάνουμε δεκάδες δισ. δολάρια σε δασμούς από την Κίνα. Οσοι αγοράζουν προϊόντα θα μπορούν να τα φτιάχνουν στις ΗΠΑ (ιδανικά) ή να τα αγοράζουν από χώρες, στις οποίες δεν έχουν επιβληθεί δασμοί», τονίζει σε μήνυμα του στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος, για την κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης με το Πεκίνο.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries...