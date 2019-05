Η Κίνα αυξάνει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα $60 δισ.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας $60 δισ., απαντώντας στις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου και θα ανέλθουν ως το 25%.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι τα μέτρα θα καλύπτουν πάνω από 5.000 αμερικανικά αγαθά. Συγκεκριμένα, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% για 2.493 προϊόντα, περίπου 1.100 αγαθά θα επιβαρυνθούν με δασμούς 20%, ενώ σε πάνω από 1.000 αγαθά οι δασμοί θα κυμαίνονται από 5% ως 10%.

H είδηση έστειλε το δολάριο σε αρνητικό έδαφος έναντι του ευρώ, ενώ διεύρυνε τις απώλειες του αμερικανικού νομίσματος με το ιαπωνικό γεν.

Προηγουμένως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει την Κίνα να μην προχωρήσει σε αντίμετρα.

«Eίμαστε εκεί ακριβώς που θέλουμε να είμαστε με την Κίνα. Θυμηθείτε, έσπασαν τη συμφωνία μας, προσπάθησαν να επαναδιαπραγματευθούν. Θα λαμβάνουμε δεκάδες δισ. δολάρια σε δασμούς από την Κίνα. Οσοι αγοράζουν προϊόντα θα μπορούν να τα φτιάχνουν στις ΗΠΑ (ιδανικά) ή να τα αγοράζουν από χώρες, στις οποίες δεν έχουν επιβληθεί δασμοί», τονίζει σε μήνυμα του στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος, για την κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης με το Πεκίνο.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2019

Και συνεχίζει επαναλαμβάνοντας ότι τα χρήματα θα δοθούν για αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, τα οποία θα προσφέρουν στη συνέχεια σε ανθρώπους ή χώρες που πεινάνε σε όλον τον κόσμο.

....We will then spend (match or better) the money that China may no longer be spending with our Great Patriot Farmers (Agriculture), which is a small percentage of total Tariffs received, and distribute the food to starving people in nations around the world! GREAT! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2019

....completely avoided if you by from a non-Tariffed Country, or you buy the product inside the USA (the best idea). That’s Zero Tariffs. Many Tariffed companies will be leaving China for Vietnam and other such countries in Asia. That’s why China wants to make a deal so badly!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

«Δεν θα μείνει κανείς στην Κίνα για να κάνεις μαζί του δουλειές. Πολύ κακό για την Κίνα, πολύ καλό για τις ΗΠΑ! Ωστόσο, η Κίνα έχει εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ για τόσα πολλά χρόνια… (Οι Πρόεδροι μας δεν έκαναν τη δουλειά). Γι’ αυτό το λόγο, η Κίνα δεν πρέπει να κάνει αντίποινα, μόνο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα!».

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

«Λέω πολύ ανοιχτά στον Πρόεδρο Σι και σε πολλούς φίλους μου στην Κίνα, ότι η Κίνα θα χτυπηθεί πολύ άσχημα, εάν δεν κλείσει συμφωνία, επειδή οι εταιρείες θα αναγκαστούν να φύγουν από τη χώρα. Πολύ μεγάλο κόστος για την Κίνα. Είχατε μία πολύ σπουδαία συμφωνία, σχεδόν ολοκληρωμένη και υποχωρήσατε!».