Σε αναγκαστική διαχείριση τα εστιατόρια του Τζέιμι Ολιβερ

Σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης μπαίνει η αλυσίδα εστιατορίων του διάσημου Βρετανού σεφ Τζέιμι Ολιβερ, την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος, βάζοντας σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας σε 25 εστιατόρια της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η πηγή σημείωσε ότι πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας απειλούνται να χαθούν από τη διαχείριση, ένα καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα την Τρίτη.

«Είμαι συντετριμένος που τα αγαπημένα μας εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλιεο μπήκαν σε αναγκαστική διαχείριση. Είμαι βαθιά λυπημένος γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που έβαλε την καρδιά και την ψυχή του όλα αυτά τα χρόνια», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο γνωστός σεφ.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver