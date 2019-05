Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη στον Κιμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε σήμερα τις ανησυχίες για τις πρόσφατες δοκιμές πυραύλων στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Κορέα, διαβαιώνοντας ότι είναι πεπεισμένος πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα τηρήσει την «υπόσχεση» την οποία του έχει κάνει.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε μερικά μικρά όπλα, κάτι που αναστάτωσε κάποιους από τους ανθρώπους μου και άλλους, αλλά όχι εμένα. Έχω εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρος Κιμ θα τηρήσει την υπόσχεση που μου έδωσε», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Twitter. Ο Τραμπ βρίσκεται στην Ιαπωνία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?