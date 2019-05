Μανφρεντ Βέμπερ: Εγγυητής σταθερότητας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Κομισιόν Μάνφρεντ Βέμπερ σχολίασε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι οποίες αναδεικνύουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως πρώτη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οπως έγραψε ο κ. Βέμπερ: "Υποσχεθήκαμε σταθερότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα κρατήσουμε την υπόσχεση. Το ΕΛΚ θα εγγυηθεί τη σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να επιδείξουμε την ικανότητα να ξεχωρίσουμε από τις δυνάμεις της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς που απορρίπτουν την Ευρώπη".

We have promised stability to the European people - we will keep this promise. The EPP will guarantee this stability at European level. We have to show the ability to clearly distinguish ourselves from the far-right and far-left who reject Europe. #BetterEurope pic.twitter.com/0yvZTUAfrn