Βρυξέλλες: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός μετά από απειλή για βόμβα

Η αστυνομία στις Βρυξέλλες προχώρησε στην εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού «Bruxelles-Nord» στη βελγική πρωτεύουσα, μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας.

Πρόκειται για έναν από τους τρεις μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς, από τον οποίο περνούν περίπου 200.000 επιβάτες εβδομαδιαίως, ενώ βρίσκεται κοντά σε αρκετά κεντρικά γραφεία εταιρειών και κρατικές υπηρεσίες.

Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW