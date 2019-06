Φουστ (Ifo): Η Ιταλία είναι too big to save

Στα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ιταλικό χρέος, που αντιστοιχεί στο 132% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χρέη χώρας στον κόσμο. Ο επικεφαλής του οικονομικού ινστιτούτου του Μονάχο Ifo Κλεμενς Φουστ δηλώνει σε συνέντευξη στον ραδιοσταθμό DLF ότι ορθώς η Κομισιόν πρότεινε την έναρξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος σε βάρος της Ιταλίας. Παράλληλα όμως ο γερμανός οικονομολόγος θεωρεί ότι σε περίπτωση που χρειαστεί το εγχείρημα διάσωσης της Ιταλίας θα ήταν υπερβολικά δύσκολο:

«Θα έπρεπε να τεθούν συγκεκριμένοι όροι ως αντάλλαγμα για τη στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι η τρόικα, η οποία κάποτε πήγε στην Αθήνα θα πήγαινε τώρα στην Ρώμη. Δεν μπορώ ωστόσο να φανταστώ τον Ματέο Σαλβίνι να αποδέχεται από τις Βρυξέλλες όρους σχετικά με το πώς θα κάνει μεταρρυθμίσεις.

Η Ιταλία είναι too big to fail και ενδεχομένως και too big to save. Η οικονομική επιβάρυνση θα ήταν τεράστια και είναι αμφίβολο αν οι φορολογούμενοι σε Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία θα συμφωνήσουν να διασώσουν μια κυβέρνηση που φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία περιήλθε».

Κατά την εκτίμηση του επικεφαλής του ινστιτούτου Ifo το κλειδί για να βγει η Ιταλία από την κρίση είναι η ανάπτυξη, η οποία όπως τονίζει δεν επιτυγχάνεται αυξάνοντας το χρέος, όπως προτίθεται να κάνει η ιταλική κυβέρνηση, αλλά δρομολογώντας οικονομικοπολιτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τη δικαιοσύνη.

Κούρεμα χρέους ως εναλλακτική σε αποχώρηση από το ευρώ

Ο γερμανός οικονομολόγος δεν πιστεύει ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης το ζητούμενο για την Ιταλία θα ήταν μια αποχώρηση από την ευρωζώνη: «Η εναλλακτική θα ήταν ένα κούρεμα χρέους. Για παράδειγμα οι κάτοχοι ιταλικών ομολόγων θα μπορούσαν ενδεχομένως να χάσουν μέρος της επένδυσής τους. Έτσι τα ομόλογα στην κατοχή τους θα είχαν αντί για αξία 100 ευρώ, 80 ή και 70. Πρόκειται βέβαια για ριψοκίνδυνη ενέργεια γιατί πολλές ιταλικές τράπεζες θα περιέλθουν σε δεινή θέση. Κατά συνέπεια δεν αποκλείεται να χάσουν χρήματα και οι ιταλοί καταθέτες. Ίσως όμως εν τέλει να είναι προτιμότερο αυτό, από το να κληθούν οι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών να πληρώσουν τα σπασμένα».

Ο γερμανός οικονομολόγος υπογραμμίζει ότι η Ιταλία είναι κυρίαρχο κράτος και κανείς δεν μπορεί ασκήσει πιέσεις στη Ρώμη για να εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Ούτε είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, προσθέτει. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει σαφές στους Ιταλούς ότι τα χρέη της χώρας πρέπει να τα πληρώσουν οι ίδιοι και όχι άλλοι Ευρωπαίοι, καταλήγει ο επικεφαλής του ινστιτούτου Ifo.

