Στις φλόγες πολυκατοικία στο Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα μετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία του ανατολικού Λονδίνου, της οποίας ήδη έξι όροφοι φλέγονται, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 100 πυροσβέστες.

Όπως μεταδίδει η Evening Standard, εκπρόσωπος της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Τα γειτονικά κτίρια έχουν εκκενωθεί, ενώ η αστυνομία κλείνει τους δρόμους γύρω από το κτίριο.





#BREAKING : London - 70 firefighters are battling a massive fire at a block of flats at De Pass Gardens in the Barking area of London .#London #Barking



