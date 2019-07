Αύριο το μεσημέρι θα συνεχιστεί η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Τη διακοπή της Συνόδου Κορυφής μέχρι αύριο στις 12 ώρα Ελλάδας ανακοίνωσε μέσω Twitter o Πρέμπεν Αμάν, εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Ο Ντόναλντ Τουσκ διέκοψε τη συνεδρίαση και συγκαλεί νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο στις 11», ανέφερε.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.