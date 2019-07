Τραμπ: Κίνα και ευρωζώνη χειραγωγούν τα νομίσματά τους

Νέα επίθεση κατά της Κίνας και της ευρωζώνης εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας εμμέσως μήνυμα στη Fed ότι πρέπει να προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου.

«Η Κίνα και η Ευρώπη παίζουν ένα μεγάλο παιχνίδι χειραγώγησης του νομίσματος και ρίχνουν χρήμα στο σύστημα τους για να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ. Πρέπει να ΙΣΟΦΑΡΙΣΟΥΜΕ, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε οι χαζοί που κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και παρακολουθούν ήσυχα καθώς οι άλλες χώρες παίζουν το παιχνίδι τους - όπως κάνουν εδώ και πολλά χρόνια» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!