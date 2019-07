Τραμπ: H Kίνα μας έχει απογοητεύσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Κίνα δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε για την αγορά γεωργικών προϊόντων από αμερικανούς αγρότες.

«Το Μεξικό τα πηγαίνει περίφημα στα σύνορα, αλλά η Κίνα μας έχει απογοητεύσει γιατί δεν έχουν αγοράσει αγροτικά προϊόντα από τους σπουδαίους μας αγρότες όπως είπε ότι θα κάνει. Ελπίζω να αρχίσει να το κάνει γρήγορα!» έγραψε ο κ. Τραμπ στο Twitter.

Mexico is doing great at the Border, but China is letting us down in that they have not been buying the agricultural products from our great Farmers that they said they would. Hopefully they will start soon!