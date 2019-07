Προειδοποιητικά πυρά από Γερμανία κατά Μπόρις Τζόνσον

Απάντηση σε αυστηρό τόνο δίνει το Βερολίνο στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, μέσω του Νόρμπερτ Ρέτγκεν, προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ομοσπονδιακής Βουλής.



«Αγαπητέ Μπόρις Τζόνσον, ούτε οι κομπαστικές ομιλίες ούτε ο εκφοβισμός θα μας κάνουν να εγκαταλείψουμε τις αρχές και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, θα παραμείνουμε ψύχραιμοι. Δυστυχώς, τόσο με τα λόγια όσο και με τα έργα -τοποθετώντας υπέρμαχους του Brexit στο υπουργικό συμβούλιο-, ο Τζόνσον δεν προσεγγίζει ούτε τη χώρα ούτε την ήπειρο» αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Ρέτγκεν.

Dear @BorisJohnson: Neither boastful speeches nor bullying will succeed in making us give up #EU principles and unity. Will stay cool instead. Sadly, both in words and deeds - has appointed a cabinet of #Brexiteers - #Johnson fails to reach out to country and continent. #Brexit