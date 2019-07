Νέα επίθεση Τραμπ στη Fed για τα επιτόκια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε σήμερα την όποια πιθανή ενέργεια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας πριν από τη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα, παρόλο που η Fed αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.



«Η ΕΕ και η Κίνα θα μειώσουν περισσότερο τα επιτόκια και θα διοχετεύσουν χρήματα στα συστήματά τους, καθιστώντας ευκολότερο για τις μεταποιητικές τους εταιρείες να πωλούν προϊόντα. Στο μεταξύ, και με πολύ χαμηλό πληθωρισμό, η δική μας Fed δεν κάνει τίποτα -και πιθανόν θα κάνει συγκριτικά πολύ λίγα. Κρίμα!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing - and probably will do very little by comparison. Too bad!