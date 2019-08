ΗΠΑ: Η Κίνα χειραγωγεί το νόμισμά της

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε την Κίνα ότι προχωρά εσκεμμένα στην υποτίμηση του νομίσματός της, καθώς χθες Δευτέρα η συναλλαγματική ισοτιμία του γιούαν ρενμίνμπι έναντι του αμερικανικού δολαρίου ξεπέρασε το επίπεδο 7:1, κίνηση η οποία αναμένεται να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την ένταση ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη και να επιτείνει τη νευρικότητα στις αγορές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν, «υπό τις διαταγές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα χειραγωγεί το νόμισμά της», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Η Ουάσινγκτον σκοπεύει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του «αθέμιτου ανταγωνισμού» από πλευράς Πεκίνου με στόχο η Κίνα να αποκτήσει «πλεονέκτημα», κατά την ίδια ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως "η Κίνα έχει μια μακρά ιστορία διευκόλυνσης ενός υποτιμημένου νομίσματος μέσω παρατεταμένων μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Τις τελευταίες ημέρες, η Κίνα έχει λάβει απτά μέτρα για να υποτιμήσει το νόμισμά της, διατηρώντας ταυτόχρονα σημαντικά αποθέματα ξένου νομίσματος παρά την ενεργή χρήση τέτοιων εργαλείων στο παρελθόν. Το πλαίσιο των ενεργειών αυτών και το μη αληθοφανές σκεπτικό της σταθερότητας της αγοράς της Κίνας επιβεβαιώνουν πως ο σκοπός της υποτίμησης του νομίσματος της Κίνας είναι να αποκτηθεί αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο".

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αναρτήσεις του στο Twitter, έκανε λόγο για "μεγάλη παραβίαση" από την πλευρά της Κίνας, μετά την υποχώρηση της ισοτιμίας του κινεζικού νομίσματος έναντι του αμερικανικού στο 7:1. Μεταξύ άλλων, έγραψε πως "Η Κίνα πάντα χρησιμοποιούσε τη χειραγώγηση νομίσματος για να κλέψει τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσιά μας, να βλάψει τις δουλειές μας, να πιέσει τους μισθούς των εργαζομένων μας και να βλάψει τις τιμές των αγροτών μας. Όχι πια!"

