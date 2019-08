Τραμπ: Η πολιτική της Fed κρατάει το δολάριο υψηλά

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την ισχύ του δολαρίου, λέγοντας πως τα επιτόκια της Fed πλήττουν την αμερικανική μεταποίηση.

«Τα υψηλά επίπεδα των επιτοκίων της Fed, σε σύγκριση με άλλες χώρες, κρατάει το δολάριο υψηλά, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους μεγάλους κατασκευαστές μας όπως η Caterpillar, η Boeing, η John Deere, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μας και άλλοι, για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις» ανέφερε ο κ. Τραμπ σε μια σειρά από «τιτιβίσματα».

....John Deere, our car companies, & others, to compete on a level playing field. With substantial Fed Cuts (there is no inflation) and no quantitative tightening, the dollar will make it possible for our companies to win against any competition. We have the greatest companies...