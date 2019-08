Τραμπ: Έτοιμη για συνομιλίες για τα πυρηνικά η Β. Κορέα

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν του είπε πως η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμά της, καθώς και για το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων της, μόλις τερματισθούν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα δύο πυραύλους μικρού βεληνεκούς, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα, σε μια «επίδειξη ισχύος» εναντίον των στρατιωτικών γυμνασίων.

Είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν και νέες εκτοξεύσεις, καθώς οι βορειοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν τις θερινές ασκήσεις τους, αναφέρει σε δήλωσή του το επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.

Η εκτόξευση έγινε λίγες ώρες αφού ο Τραμπ είχε ανακοινώσει πως έλαβε μια «πολύ ωραία επιστολή» από τον Κιμ.

Ο Τραμπ έγραψε σήμερα στο Twitter πως ο Κιμ παραπονέθηκε για τα «γελοία και ακριβά» γυμνάσια και θα ήθελε να συναντηθούν και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μόλις τελειώσουν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες άρχισαν τη Δευτέρα και πρόκειται να διαρκέσουν ακόμη πάνω από μια εβδομάδα. «Βιάζομαι να συναντήσω τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο κοντινό μέλλον!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!