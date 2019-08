Ιαπωνία: Καταρρακτώδεις βροχές, απομακρύνθηκαν 240.000 κάτοικοι

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε έκτακτο δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων προειδοποιώντας τους κατοίκους της νήσου Κιούσου, όπου εκδηλώνονται καταρρακτώδεις βροχές σήμερα που απειλούν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από χείμαρρο στη νομαρχία Σάγκα, καθώς σε ορισμένες περιοχές της νήσου καταγράφονται κατακρημνίσεις χωρίς ιστορικό προηγούμενο: Tο επίπεδο της βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά μέσα σε μία ώρα.

Πλάνα που μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση εικονίζει αυτοκίνητα με τα ελαστικά κάτω από το νερό και κόσμο να περπατά βυθισμένος ως τη μέση στο νερό σε δρόμους που πλημμύρισαν όταν ποταμοί υπερχείλισαν.

