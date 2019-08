Ανησυχία για διαρροή κρατικών μυστικών από τον… Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την Παρασκευή στο Twitter φωτογραφία όπου εμφανίζεται η αποτυχημένη εκτόξευση ιρανικού δορυφόρου, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα ως προς το αν ο Αμερικανός πρόεδρος διέρρευσε κρατικά μυστικά.

Η επίμαχη φωτογραφία εμφανίζει εξοπλισμό σε διαστημικό κέντρο στο βόρειο Ιράν με σημάδια που παραπέμπουν σε αποτυχημένη εκτόξευση.

Στο μήνυμά του στο Twitter ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται το διαστημικό κέντρο και πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ανάμειξη στο συμβάν.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3