Πλησιάζει τις Μπαχάμες ο κυκλώνας Ντόριαν

Οι Μπαχάμες αναμένεται να δοκιμαστούν πρώτες από τον κυκλώνα Ντόριαν που βρίσκεται στον Ατλαντικό και κινείται με ταχύτητα 19 χλμ/ώρα προς τα δυτικά-βορειοδυτικά. Με βάση την τελευταία ενημέρωση, ο κυκλώνας έχει αναβαθμιστεί στην Κατηγορία 4.



Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής πρόγνωση, στο πέρασμά του κυκλώνα θα εκδηλωθούν καταιγίδες με το ύψος βροχής να φτάνει τοπικά ως και τα 55 εκατοστά και δημιουργώντας επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα.

Cameras outside the space station captured these views of rapidly intensifying #HurricaneDorian at 12:18pm ET on August 30 as it churned over the Atlantic Ocean. For more on NASA’s coverage of #Dorian, visit: https://t.co/Si2ENfjBN0. pic.twitter.com/llcY8mXakw