Τις Μπαχάμες χτύπησε ο καταστροφικός τυφώνας Ντόριαν

Ο τυφώνας Ντόριαν, ο δεύτερος πιο ισχυρός που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό, χτύπησε τα νησιά Great Abaco και Grand Bahama στις Μπαχάμες, την Κυριακή το βράδυ.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι άνεμοι είχαν ταχύτητα 355 χλ. την ώρα, ενώ είναι άγνωστη η καταστροφή που προκάλεσε.

We got this video from our Bahamian driver! This came from Abaco island, while the Eye of Dorian was passing by...⁦ @WCKitchen ⁩ big damage! pic.twitter.com/nq0VWen2Cc

Όπως μεταδίδει το Reuters, προβλέπεται ότι θα κινηθεί επικίνδυνα κοντά στη Φλόριντα τις επόμενες δύο ημέρες.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

Στις 6:00 σήμερα το πρωί –ώρα Ελλάδος- ο τυφώνας ήταν περίπου 220 χιλιόμετρα από την ακτή της Φλόριντας, μέρος της οποίας εκκενώθηκε.

Πιο βόρεια, ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας έδωσε εντολή για υποχρεωτική εκκένωση σε τμήματα οκτώ παράκτιων περιοχών, με εφαρμογή από σήμερα το μεσημέρι.

Εντολή εκκένωσης παράκτιων περιοχών δόθηκε και από τον κυβερνήτη της Τζόρτζια.

For 5 hours now the Category 5 Hurricane Dorian has been hitting the Bahamas & still not over.

Please, all prayers to the families in the Bahamas that they all make it safely through the night. 😢🙏#Bahamas#AbacoIslands #HurricaneDorian pic.twitter.com/yNwRJImG9A