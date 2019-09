Νέα επίθεση Τραμπ: Ο Πάουελ και η Fed δεν έχουν ιδέα!

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, πληρώνουν πολύ υψηλότερο επιτόκιο από τις άλλες ανταγωνιστικές χώρες.

»Δεν μπορούν αυτές να πιστέψουν πόσο τυχερές είναι, επειδή ο Τζέι Πάουελ και η Fed δεν έχουν ιδέα. Και τώρα, εκτός από αυτά, χτύπημα και από το πετρέλαιο. Μεγάλη πτώση επιτοκίων, Τόνωση!», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

...The United States, because of the Federal Reserve, is paying a MUCH higher Interest Rate than other competing countries. They can’t believe how lucky they are that Jay Powell & the Fed don’t have a clue. And now, on top of it all, the Oil hit. Big Interest Rate Drop, Stimulus!