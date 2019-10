Επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς στο Παρίσι

Ενας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς στα κεντρικά γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, ο δράστης είναι νεκρός, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Man killed after attacking police officers with knife in Paris https://t.co/cVqVVqzszl