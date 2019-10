Παρίσι: Τέσσερις αστυνομικοί νεκροί από επίθεση με μαχαίρι

Τέσσερις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από χτυπήματα με μαχαίρι σήμερα μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού αφού δέχθηκαν επίθεση από έναν εργαζόμενο, ο οποίος στη συνέχεια σκοτώθηκε από τις δυνάμεις της τάξης, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Οι ερευνητές εξετάζουν κυρίως το σενάριο μιας προσωπικής διένεξης, διευκρίνισαν αυτές οι πηγές. Ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε μέσα στην εσωτερική αυλή της έδρας της παρισινής αστυνομίας, εργαζόταν στη Διεύθυνση Πληροφοριών.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα μέσα στο εμβληματικό αυτό κτίριο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ.

