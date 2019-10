Τραμπ: Η ανεργία σε χαμηλό 50 ετών και θέλουν να με παραπέμψουν!

Στα στοιχεία για την ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter, ο οποίος διερωτάται πώς γίνεται να θέλουν οι Δημοκρατικοί να τον παραπέμψουν, την ώρα που η ανεργία είναι στο 3,5%, στο πιο χαμηλό σημείο των τελευταίων 50 ετών.



«Ουάου, Αμερική, ας παραπέμψουμε τον Πρόεδρό σου (αν και δεν έκανε τίποτα λάθος!)», καταλήγει.

Breaking News: Unemployment Rate, at 3.5%, drops to a 50 YEAR LOW. Wow America, lets impeach your President (even though he did nothing wrong!).