Πρώτα στρώνει χαλί στην Τουρκία και μετά απειλεί ο Τραμπ!

Λίγες ώρες αφότου άνοιξε τον δρόμο για μια τουρκική επέμβαση στη Συρία με την απόφαση αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων και υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε εξαπολύοντας απειλές κατά της Τουρκίας.

«Όπως έχω τονίσει στο παρελθόν, και για να το επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει οτιδήποτε που θεωρήσω, με τη μεγάλη και άνευ προηγουμένου σοφία μου, ότι ξεπερνάει τα όρια, θα καταστρέψω ολοσχερώς και θα εξαφανίσω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει στο παρελθόν!). Πρέπει, με την Ευρώπη και άλλους, να προσέχουν τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειες τους. Οι ΗΠΑ έκαναν περισσότερα από ότι θα περίμενε ο οποιοσδήποτε, μεταξύ άλλων να καταλάβουν το 100% το χαλιφάτου του ISIS. Είναι πλέον ώρα για τους υπόλοιπους στην περιοχή, ορισμένοι αρκετά πλούσιοι, να προστατέψουν την επικράτεια τους. Οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

