«Επίθεση φιλίας» και νέες απειλές Τραμπ στην Τουρκία

Τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τις χθεσινές απειλές για «καταστροφή» της τουρκικής οικονομίας.

«Πολλοί ξεχνούν εύκολα ότι η Τουρκία είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ. Ανέφερε ακόμα πως επέστρεψαν στις ΗΠΑ τον πάστορα Μπράνσον και ότι είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ. Τέλος, ο Τραμπ σημείωσε ότι προσκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου.

Ο ίδιος τόνισε ωστόσο πως οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει τους Κούρδους και ότι τους στηρίζουν οικονομικά και με όπλα. «Οποιαδήποτε μη αναγκαία και αχρείαστη μάχη από την Τουρκία θα είναι καταστροφική για την οικονομία τους και το πολύ εύθραυστο νόμισμά τους», προειδοποίησε ο Τραμπ.

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Τη Δευτέρα ο Τραμπ είχε απειλήσει να καταστρέψει ολοσχερώς την τουρκική οικονομία, αν η Άγκυρα έκανε κάτι που ξεπερνούσε τα όρια:

«Όπως έχω τονίσει στο παρελθόν, και για να το επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει οτιδήποτε που θεωρήσω, με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, ότι ξεπερνάει τα όρια, θα καταστρέψω ολοσχερώς και θα εξαφανίσω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει στο παρελθόν!). Πρέπει, με την Ευρώπη και άλλους, να προσέχουν τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειές τους. Οι ΗΠΑ έκαναν περισσότερα από ό,τι θα περίμενε ο οποιοσδήποτε, μεταξύ άλλων να καταλάβουν το 100% το χαλιφάτο του ISIS. Είναι πλέον ώρα για τους υπόλοιπους στην περιοχή, ορισμένοι αρκετά πλούσιοι, να προστατέψουν την επικράτειά τους. Οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες!».