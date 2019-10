Ξεκίνησαν οι τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία

Την έναρξη των τουρκικών επιχειρήσεων στη βορειοανατολική Συρία ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι στόχος είναι η εξουδετέρωση του «διαδρόμου τρομοκρατίας» στα νότια τουρκικά σύνορα και η επαναφορά της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η επέμβαση θα επιτρέψει στους Σύρους πρόσφυγες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ενώ υπογράμμισε πως η Τουρκία θα σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα σώσει την περιοχή από την τρομοκρατία.

Tο CNN Turk μετέδωσε ότι ισχυρές εκρήξεις ταρακούνησαν την Τετάρτη τη βορειοανατολική συριακή πόλη Ρας αλ Άιν, η οποία βρίσκεται απέναντι από την τουρκική πόλη Τσεϊλανπινάρ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μαχητικά αεροσκάφη πέρασαν πάνω από την πόλη, ενώ καπνοί έβγαιναν από κτίρια.

Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι η έναρξη της τουρκικής επέμβασης ξεκίνησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ θα υπάρξει και υποστήριξη από δυνάμεις του πυροβολικού.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Τελ Αμπιάντ και οι κάτοικοι τράπηκαν μαζικά σε φυγή.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανέφεραν ότι οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με τους SDF, τουρκικά μαχητικά αεριωθούμενα πλήττουν στρατιωτικές θέσεις και κατοικημένες περιοχές στο Τελ Αμπιάντ, το Ρας αλ Άιν, το Καμισλί και το Άιν Ίσα.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για να ενημερωθεί σχετικά με την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.