Νέες απειλές Τραμπ σε Κούρδους και Αγκυρα

Oι Κούρδοι στη βορειοανατολική Συρία μπορεί να απελευθερώνουν αιχμάλωτους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους «για να μας εμπλέξουν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος τη Δευτέρα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αυτούς τους τζιχαντιστές μπορεί «εύκολα να πιάσει εκ νέου η Τουρκία ή οι ευρωπαϊκές χώρες απ’ όπου προέρχονται». «Όμως, πρέπει να ενεργήσουν σύντομα» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι «έρχονται μεγάλες κυρώσεις κατά της Τουρκίας» για τις επιθέσεις στη βορειοανατολική Συρία.

Σε ίδια ανάρτησή του στο Twitter, διερωτάται: «Πιστεύει πραγματικά ο κόσμος ότι πρέπει να πάμε σε πόλεμο με το μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία; Οι ατελείωτοι πόλεμοι θα τελειώσουν!».

Οι κουρδικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι σχεδόν 800 συγγενείς των ξένων τζιχαντιστών του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από έναν καταυλισμό εκτοπισμένων, κοντά στο πεδίο των μαχών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει: «Δεν πρόκειται να μπούμε σε ακόμη έναν πόλεμο ανάμεσα σε ανθρώπους που πολεμούν μεταξύ τους εδώ και 200 χρόνια. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία να πάρει τους φυλακισμένους ISIS, αλλά δεν ήθελε το κόστος. "Ασε τις ΗΠΑ να πληρώσουν", είπε (η ΕΕ)».

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!