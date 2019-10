Σκληρό δίλημμα στους βρετανούς βουλευτές για το Brexit

Εχουμε μία συμφωνία, υπάρχει συμφωνία για το Brexit, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και έστησε με αυτόν τον τρόπο το σκηνικό για το επόμενο επεισόδιο στο σίριαλ. Και αυτό γιατί η συμφωνία Κομισιόν - Βρετανικής Κυβέρνησης πρέπει να επικυρωθεί από τους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής αλλά -και κυρίως- να περάσει από το βρετανικό κοινοβούλιο το Σάββατο.

Εκ των πραγμάτων τα βλέμματα στρέφονται στο βρετανικό κοινοβούλιο που θα κληθεί να εγκρίνει τη συμφωνία. Για να το πετύχει, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Μπόρις Τζόνσον σχεδιάζει να ζητήσει από τους ευρωπαίους ηγέτες να μην προσφέρουν μια νέα παράταση του Brexit, προκειμένου να αναγκαστούν οι βρετανοί βουλευτές να διαλέξουν μεταξύ μιας συμφωνίας ή εξόδου χωρίς συμφωνία.

Ανώτερος βρετανός αξιωματούχος είπε στους Financial Times: «ο πρωθυπουργός θα πει στους ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι αυτή η συμφωνία ή καμία συμφωνία, αλλά όχι καθυστερήσεις. Δεν θα ζητήσει παράταση και δεν θα αποδεχτεί μια αν του προσφερθεί». Μια τέτοια κίνηση ίσως αποτελεί και μια προσπάθεια να αποφύγει το Benn Act, το νομοσχέδιο που πέρασε στη βρετανική βουλή και το οποίο τον αναγκάζει να ζητήσει παράταση του Brexit αν δεν επικυρωθεί η συμφωνία το Σάββατο.

Στην ψηφοφορία στη Bουλή οι Eργατικοί δεν θα στηρίξουν, κάτι που φαίνεται πως θα κάνει και το Ιρλανδικό DUP. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν δύσκολη την έγκριση, ενώ οι βουλευτές θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν τη συμφωνία αλλά να θέσουν όρο ότι θα πρέπει να εγκριθεί και με δημοψήφισμα.

Δίκαιη συμφωνία

Σύμφωνα με το Reuters, ο Γιούνκερ τόνισε ότι η συμφωνία είναι δίκαιη και ισορροπημένη για την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσθεσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έδωσε σήμα για έγκριση της συμφωνίας. Στην επιστολή του προς τον Ντ. Τούσκ, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δηλώνει ότι «λυπάται βαθιά» για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις που έγιναν, οδήγησαν σε ένα αναθεωρημένο πρωτόκολλο για τα σύνορα στην Ιρλανδία και μια αναθεωρημένη πολιτική δήλωση. Αμφότερα υιοθετούνται από την Κομισιόν, ενώ «ο Βρετανός πρωθυπουργός επίσης έδωσε σήμα αποδοχής αυτών των κειμένων σε εμένα σήμερα».

Τα δύο κείμενα στάλθηκαν στον Ντόναλντ Τουσκ, με στόχο να επικυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Την ίδια στιγμή αρνητικά είναι τα μηνύματα από τα κόμματα της Μεγάλης Βρετανίας. Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας (κυβερνητικός εταίρος) επαναλαμβάνει πως ισχύει η προηγούμενη δήλωσή του, ότι δηλαδή δεν μπορεί να στηρίξει τη συμφωνία για το Brexit που προτείνουν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η ΕΕ. «Όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις που αφορούν την τελωνειακή ένωση και το ζήτημα της συναίνεσης, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα και τα πράγματα αναφορικά με τον ΦΠΑ», σημείωναν νωρίτερα η επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) Αρλίν Φόστερ και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Νάιτζελ Ντοντς.

Οπως τονίζουν οι Financial Times, ο πρωθυπουργός χρειάζεται την υποστήριξη του DUP, για να είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία, όσον αφορά τη νέα συμφωνία του Brexit.

Το DUP επιμένει ότι κάθε νέα συμφωνία πρέπει να εγκρίνεται από το κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας, με βάση όσα κατοχυρώνονται στην ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής.

Τα μηνύματα Τζόνσον και Μπαρνιέ

«Εχουμε μία σπουδαία νέα συμφωνία, που παίρνει πίσω τον έλεγχο», τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter. «Τώρα, πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο το Σάββατο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταφερθούμε σε άλλες προτεραιότητες, όπως το κόστος διαβίωσης, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την εγκληματικότητα και το περιβάλλον», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Όπως είπε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ, η συμφωνία θα παρουσιαστεί στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το κείμενο θα προσφέρει «νομική ασφάλεια» σε όλους τους τομείς που επηρεάζονται από το Brexit και κυρίως στους πολίτες, που ήταν και θα παραμείνουν η βασική μας προτεραιότητα. Χάρη στη συμφωνία οι οικονομικές συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών και της Βρετανίας θα τιμηθούν, τόνισε.

Οπως μεταδίδει το BBC, πολλοί Βρετανοί βουλευτές δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχείς, καθώς υπάρχει βιασύνη να τεθεί η συμφωνία σε ψηφοφορία στη Βουλή, όταν ακόμη δεν έχουν στα χέρια τους το κείμενο, έτσι ώστε να το μελετήσουν και να ξέρουν τι ψηφίζουν.

«Οχι» από τους Εργατικούς

Αμεσα αντέδρασε ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει ένα δεύτερο δημοψήφισμα για τη συμφωνία του Τζόνσον, βάζοντας με αυτό τον τρόπο τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν.

«Απ’ όσο ξέρουμε, μοιάζει ο πρωθυπουργός να διαπραγματεύτηκε μια ακόμα χειρότερη συμφωνία από αυτή της Τερέζα Μέι, η οποία απορρίφθηκε συντριπτικά», είπε. Αυτές οι προτάσεις δημιουργούν τον κίνδυνο μιας κούρσας προς τα κάτω σε δικαιώματα και προστασία: Μπαίνει σε κίνδυνο η ασφάλεια τροφίμων, μειώνονται τα περιβαλλοντικά στάνταρντ και τα εργατικά δικαιώματα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας μένει ανοικτό σε εξαγορά από αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή η συμφωνία ξεπουλήματος δεν θα ενώσει τη χώρα και πρέπει να απορριφθεί. Ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί το θέμα του Brexit είναι να δώσουμε στον λαό τον τελικό λόγο με μια ψηφοφορία».

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες: Κακή η συμφωνία του Τζόνσον

Από την πλευρά του, ο Λ. Σουίνσον, επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών της Μεγάλης Βρετανίας σημείωσε ότι «η μάχη για να σταματήσει το Brexit δεν έχει τελειώσει. Η συμφωνία του Μπ. Τζόνσον μπορεί να είναι κακή για την οικονομίας, κακή για τις δημόσιες υπηρεσίες και κακή για το περιβάλλον».

«Οι επόμενες ημέρες θα καθορίσουν την κατεύθυνση της χώρας μας για τις επόμενες γενιές και είμαι πιο αποφασισμένος από ποτέ να σταματήσω το Brexit. Όταν έρθει αυτή η συμφωνία στο κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για να δώσουμε τον λαό το δικαίωμα ψήφου για το Brexit, το οποίο θα περιλαμβάνει και την επιλογή να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Σκωτία: Ερχεται σκληρό Brexit, αν περάσει αυτή η συμφωνία

«Νομίζω ότι ουδείς που ψήφισε κατά της συμφωνίας της Τερέζα Μέι, με βάση ότι δεν είχε αρκετά ισχυρές διαβεβαιώσει για την εγγύτητα της μελλοντικής σχέσης, θα μπορούσε πιθανόν να ψηφίσει αυτή (τη συμφωνία) – πολύ πιο «σκληρό» Brexit έρχεται, εάν αυτή η συμφωνία περάσει», τόνισε στο Twitter η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον.

1/ Seems to me that no-one who voted against May’s deal on basis it lacked strong enough assurances about closeness of future relationship could possibly vote for this - much harder Brexit beckons if this deal passes. https://t.co/8WrjEghdWt — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 17, 2019

Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από την ΕΕ

Ο Σαβιέ Μπετέλ, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, δήλωσε ότι «είμαι αυτός που πάντα ήθελε συμφωνία. Η μη συμφωνία είναι κάτι κακό για όλους μας. Ετσι, η συμφωνία είναι καλή».

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, υποστήριξε ότι «πρέπει να μελετήσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά από μόνη της είναι πολύ ενθαρρυντική», δείχνοντας σε έναν όγκο χαρτιών που κρατούσε στα χέρια του. Αρνήθηκε να πει αν η χώρα του θα τη στηρίξει, σε αυτή τη φάση.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση διατήρησε τις κόκκινες γραμμές της όσον αφορά τη συμφωνία του Brexit. Η συμφωνία του Brexit είναι μία καλή είδηση, τόνισε ο Μακρόν.

French President Emmanuel Macron says Brexit deal is good news but must remain prudent. Bloomberg's @mariatad is live in Brussels https://t.co/EYmHTvbi73 pic.twitter.com/ctmoFfToYR — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 17, 2019

Από την πλευρά του ο Φινλανδός πρωθυπουργός Άντι Ρίνε δήλωσε: «Η μπάλα είναι και πάλι στην πλευρά του βρετανικού Κοινοβουλίου…Ελπίζω να περάσει αυτή τη φορά». «Ελπίζω ότι είμαστε τώρα στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές αμφιβολίες --για παράδειγμα εντός του βρετανικού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε ο Ρίνε.