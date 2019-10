ΗΠΑ: Ανακοινώθηκε νομοσχέδιο με κυρώσεις κατά Τουρκίας

Νομοσχέδιο με βαριές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την εισβολή στη Συρία ανακοίνωσε ο Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ την Πέμπτη, λέγοντας ότι κατέληξε σε διακομματική συμφωνία με τον Δημοκρατικό Κρις Βανχόλεν.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο κ. Γκράχαμ παρουσιάζει αναλυτικά το νομοσχέδιο και τις κυρώσεις που περιλαμβάνει για τις αγορές των S-400 από τη Ρωσία και βάζει στο στόχαστρο Τούρκους αξιωματούχους.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις σε αμερικανικά στοιχεία ενεργητικού του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, του αντιπροέδρου και τεσσάρων υπουργών. Παράλληλα, περιλαμβάνει μέτρα κατά του ενεργειακού τομέα της Τουρκίας, την απαγόρευση στρατιωτικής βοήθειας και περιορισμούς στη χορήγηση βίζας.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3