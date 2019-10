Δεν θα γίνει στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ η επόμενη σύνοδος των G7

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως εγκαταλείπει το σχέδιό του να φιλοξενηθεί η επόμενη σύνοδος της G7 στο γκολφ κλαμπ ιδιοκτησίας του στη Φλόριντα.

Με ανάρτηση στο twitter τόνισε πως η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει άμεσα να αναζητεί άλλη τοποθεσία διεξαγωγής της συνόδου κορυφής της G7. Μεταξύ άλλων εξετάζεται και το Καμπ Ντέιβιντ, ανέφερε.

Μίλησε για "παρανοϊκή και παράλογη εχθρότητα" των Δημοκρατικών και των μέσων ενημέρωσης για να δικαιολογήσει την ανατροπή της απόφασής του.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

.....its own 50 to 70 unit building. Would set up better than other alternatives. I announced that I would be willing to do it at NO PROFIT or, if legally permissible, at ZERO COST to the USA. But, as usual, the Hostile Media & their Democrat Partners went CRAZY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Την Πέμπτη ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μικ Μαλβάνεϊ ανακοίνωσε πως η επόμενη σύνοδος της G7, η οποία προβλέπεται να διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου 2020 στις ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί στο Trump National Doral Club, το γκολφ κλαμπ ιδιοκτησίας του μεγιστάνα στη Φλόριντα.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές κατέθεσαν χθες νομοσχέδιο για να εμποδίσουν την απόφαση του Τραμπ, τονίζοντας ότι αποτελεί μια απόδειξη κατάχρησης του αξιώματός του για προσωπικά οφέλη.